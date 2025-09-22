La nuova stagione di Amici si avvicina e promette di portare sul piccolo schermo talenti emergenti e giovani artisti pronti a farsi notare. Con la 25ª edizione in arrivo domenica 28 settembre, l’attenzione dei fan è già rivolta ai protagonisti che calcheranno il palco della scuola più famosa della televisione italiana. Ecco tutte le indiscrezioni sui papabili concorrenti.

Amici 25: chi entrerà nella scuola?

La 25ª edizione di Amici debutterà domenica 28 settembre e il portale All Music Italia ha già svelato quattro cantanti che vedremo in puntata, alcuni dei quali potrebbero entrare nella scuola. Tutti i nomi emersi sono già noti al pubblico dei social e della musica online, e tra loro figura una giovane che ha già preso parte a una passata edizione de Il Collegio.

Questi artisti rappresentano una nuova generazione di talenti emergenti, pronti a farsi notare sia per il loro stile musicale sia per la loro presenza sui social, dove vantano follower e fan appassionati.

Amici 25, chi sono i primi quattro concorrenti papabili?

Tra i volti più conosciuti spicca Michelle Cavallaro. La cantante, già protagonista de Il Collegio all’età di 14 anni, ha poi preso parte alla House Of Talent e ha iniziato a farsi conoscere con il singolo Berlino. Negli ultimi due anni ha pubblicato diversi brani, tra cui Come Volevi Tu, Nemesi, Vivere Così e Amori Disperati.

Tra gli altri candidati c’è Matteo Della Vecchia, cantautore napoletano classe 2006, che lo scorso anno aveva già tentato di entrare nella scuola senza successo. Poi c’è il rapper genovese Antonio Silvestri, noto come Plasma 8003, e nel 2020 ha preso parte al brano No Money con Alfa e Olly. Nel 2024 ha partecipato ai Bootcamp di X Factor, senza riuscire a proseguire.

Infine, Benedetta Cornalba, in arte Kora, è nata nel 2005 a Milano. In passato ha pubblicato brani in inglese come Blessed, per poi passare al repertorio in italiano dal 2023 con Ragazza Demodè e nel 2025 con i singoli Phantom, Voci e Cellophane.