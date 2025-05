Amici, perché la finale non va in onda questa sera: la nuova data ufficiale

Ecco la nuova data della finale di Amici, che non andrà in onda questa sera, sabato 17 maggio!

La finale tanto attesa di Amici, longevo talent show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, non andrà in onda questa sera, sabato 17 maggio. Ma qual è la nuova data della finale?

Finale di Amici, la nuova data e i motivi dello slittamento

La finalissima di “Amici” di Maria De Filippi non andrà in onda questa sera, sabato 17 maggio, con l’appuntamento consueto del talent show.

Inizialmente la finale era prevista questo sabato sera, ma poi è stata rinviata. Quando sarà trasmessa allora, la finale di Amici?

Perché la finale non va in onda oggi: i motivi

Non vedremo questa sera, 17 maggio, la finale di Amici su Canale 5 ma perché questa decisione di Mediaset? Semplicemente per evitare la concorrenza con la finalissima dell’Eurovision Song Contest, che andrà in onda questa sera su Rai 1. Al posto di Amici, su Canale 5 verrà trasmesso il film “Corro da te” del 2022 con protagonisti Pierfrancesco Favino e Miriam Leone.

La data della finale di Amici

Sempre in prima serata, su Canale 5, domani sera, domenica 18 maggio, vedremo la finalissima di Amici di Maria De Filippi. La finale sarà in diretta e il pubblico da casa avrà la possibilità di votare il suo allievo preferito. I finalisti sono cinque: i ballerini Alessia, Daniele e Francesco e due cantanti Trigno e Antonia. Nell’ultima puntata, invece, è stato eliminato Niccolò che non è riuscito ad arrivare in finale.

I tre giudici Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus giudicheranno ancora per una sera le esibizioni dei concorrenti: sarà il pubblico a decretare il vincitore durante la finale, votando il proprio preferito attraverso il televoto.