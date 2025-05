Amici 24: chi sarà il vincitore della finale di domenica?

Il percorso verso la finale di Amici 24

Con l’avvicinarsi della finale di Amici 24, il talent show di Canale 5, l’attesa cresce tra i fan e gli appassionati. Dopo l’eliminazione di Nicolò Filippucci, i concorrenti rimasti in gara sono TrigNO, Antonia, Alessia, Daniele e Francesco. Ognuno di loro ha dimostrato talento e determinazione, ma solo uno potrà alzare il trofeo finale.

La finale si svolgerà domenica 18 maggio e promette di essere un evento imperdibile.

Le opinioni dei professori

I professori della scuola di Amici hanno espresso le loro previsioni su chi potrebbe vincere. Emanuel Lo, Deborah Lettieri e Alessandra Celentano sono concordi nel ritenere che Francesco avrà la meglio. La scelta della Celentano ha sorpreso molti, considerando che ha deciso di puntare su un allievo diverso dai suoi due pupilli, Daniele e Alessia. Al contrario, Anna Pettinelli ha dichiarato che sarà TrigNO a trionfare. Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, invece, vedono Alessia come la possibile vincitrice. Queste opinioni divergenti rendono l’atmosfera ancora più elettrizzante.

Le scommesse e le previsioni dei bookmaker

Le scommesse sono un altro indicatore interessante per capire chi potrebbe vincere. Secondo i bookmaker, Francesco è considerato il meno favorito, con quote che lo vedono come il primo eliminato. Al contrario, TrigNO e Antonia sono in cima alle preferenze, con quote che riflettono la loro popolarità tra il pubblico. Sisal, ad esempio, prevede TrigNO come vincitore, seguito da Antonia e Alessia. Tuttavia, le opinioni variano tra le diverse piattaforme di scommesse, rendendo difficile fare una previsione certa.

Il supporto dei fan e le dinamiche social

Il supporto dei fan gioca un ruolo cruciale in questa fase finale. Sui social, i sostenitori di Antonia e TrigNO si stanno mobilitando per garantire il massimo supporto ai loro beniamini. La competizione è accesa, e le dinamiche del televoto potrebbero influenzare notevolmente il risultato finale. I fan di Nicolò Filippucci, ad esempio, si sono uniti per sostenere TrigNO, mentre le fan di Zeudi Di Palma stanno facendo il tifo per Antonia. Questo clima di competizione e sostegno reciproco rende la finale di Amici 24 un evento da non perdere.