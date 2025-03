Dopo alcuni mesi dalla scelta Ciro e Martina sono tornati a Uomini e Donne svelando come vanno le cose tra loro

Sono trascorsi alcuni mesi dalla scelta di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno a Uomini e Donne e la coppia ha deciso di tornare nello studio dal quale tutto è iniziato per raccontare a Maria De Filippi e al pubblico come vanno le cose tra di loro. Facendo un’inaspettata duplice confessione, una molto positiva e l’altra un po’ su quello che è accaduto nell’ultimo periodo. Ma non solo perché i due hanno anche commentato il trono di Gianmarco. Scopriamo che cosa è successo.

Uomini e Donne, colpo di scena: il ritorno in studio di Martina e Ciro

A Uomini e Donne Ciro e Martina hanno mosso i primi passi che li hanno portati ad avviare, attraverso la scelta, la loro relazione. Ma cosa è successo a riflettori spenti? Lo hanno rivelato a Maria De Filippi proprio i due diretti interessati, non prima di commentare, una volta tornati in studio, il trono di Gianmarco che, come il pubblico ricorda bene, corteggiò proprio Martina. “Stiamo seguendo – ha rivelato Martina – la nostra preferita è Cristina, però sono tutte e tre ragazze simpatiche”, Mentre Ciro ha aggiunto: “Ci divertiamo tantissimo”.

Poi hanno parlato della loro vita di coppia svelando come vanno le cose tra loro: “Siamo andati a vivere insieme. Abbiamo provato a vivere un po’ a Roma e un po’ a Napoli, ma non ce l’abbiamo fatta a stare separati”. Un bel passo avanti dunque, con Ciro che ha svelato di andare d’accordo con i familiari di lei e di sentirsi accolto da tutti, “dai fratelli al papà”. Mentre Martina ha aggiunto: “Io li vedo meno i suoi. Pensavo avessero un po’ di pregiudizio, invece mi hanno accolto benissimo”.

Uomini e Donne, il colpo di scena di Martina e Ciro

Poi il colpo di scena anticipato da Martina: “Non pensereste mai a quello che vistiamo per dire. Abbiamo litigato soltanto due volte da quando siamo usciti dal programma. Abbiamo litigato molto di più qui che fuori. Io tendevo a chiudermi, lui invece voleva chiarire, analizzare ogni punto”. Martina ha anche replicato a Gianni Sperti in merito alla questione della gelosia, dicendo: “Eh, la gelosia va… ieri gli ho fatto uno scherzo, mi sono inventata che mi hanno chiamato per il remake italiano di Cinquanta sfumature di grigio”. A quel punto Ciro, sorridendo, ha replicato: “Potete immaginare la mia reazione”.