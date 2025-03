Manca pochissimo alla finalissima del Grande Fratello. Ecco che nelle ultime ore c’è stato un duro faccia a faccia tra le due favorite per la vittoria finale, ovvero Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello: lunedì 31 marzo la finalissima

Ci siamo, lunedì 31 marzo in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finalissima del Grande Fratello. Chi sarà a vincere questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini? In finale vi ricordo che ci sono Helena, Zeudi, Lorenzo e Jessica e una tra Chiara e Mariavittoria che si sfideranno al televoto. Le due favorite per la vittoria finale sono Zeudi ed Helena ma ecco che nelle ultime ore le due modelle sono state protagoniste di un duro faccia a faccia. Ecco cosa è successo.

Gf, colpo di scena durante l’atteso confronto tra Zeudi ed Helena

In attesa di sapere chi vincerà questa edizione del Grande Fratello, nelle scorse ore c’è stato un duro confronto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Poco prima di pranzo, la modella brasiliana ha chiesto all’ex Miss Italia: “Zeudi, che tipo di rapporto vuoi avere con me?” Pronta la risposta di Zeudi: “io non ho un rapporto con te, purtroppo… Se dobbiamo convivere, dobbiamo convivere in modo pacifico.” Helena non si aspettava questa risposta, e così le ha chiesto: “cosa rappresentavo io per te?” e Zeudi: “ero molto infatuata di te, non eravamo amiche“. Helena invece le ha detto che per lei era un’amica. La modella brasiliana ha poi accusato Zeudi di esserci avvicinata a Javier quando lei non c’era, con l’ex Miss Italia che le ha risposto che all’ora non stavano insieme e che appunto loro due non erano amiche. A questo punto Helena ha concluso così il confronto: “tu vuoi avere ragione, io voglio chiarire.”