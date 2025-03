Manca pochissimo alla fine di questa edizione del Grande Fratello. All’interno della casa però non c’è mai pace, nelle scorse ore durissimo scontro tra Zeudi e Mariavittoria. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello: a un passo dalla finale

Lunedì 31 marzo andrà in onda la finale del Grande Fratello. Scopriremo quindi chi sarà a vincere questa lunghissima edizione del reality show condotto dal Alfonso Signorini. In finale, vi ricordo, ci sono già Zeudi, Helena, Lorenzo e Jessica. Manca ancora un posto, a contenderselo al televoto sono Chiara e Mariavittoria. Proprio quest’ultima ha avuto un accesissimo scontro con Zeudi, scontro che potrebbe portare il pubblico a votare per Chiara. Ma vediamo insieme cosa è successo.

GF, scontro infuocato: Mariavittoria contro Zeudi, volano insulti in giardino

Durissimo scontro tra Mariavittoria e Zeudi. La concorrente romana si è scagliata contro l’ex Miss Italia, la quale stava dialogando con Jessica e Lorenzo. MaVi non è riuscita a controllare la rabbia nei confronti di Zeudi, con grida e urla davanti alle telecamere. Ma ecco cosa ha detto Mariavittoria: “ora la mando a fare in c*** perché è insopportabile. Come chi? Lei, Zeudi. Ora mi squalificano, mi devo trattenere. Mi bacchetta con quel suo modo da maestrina. Non ce la faccio più, mi innervosisco, sono sei mesi e lei è insopportabile. Ho lasciato correre troppe volte. Mi sono rotta altamente e sono piena.” Mariavittoria ha continuato a inveire contro l’ex Miss Italia, accusandola di fare sempre al tuttologa. Poi ha aggiunto: “ora mi fanno fuori le sue fan. Voi, votatemi contro Zeudi, fatemi uscire, sì, vai, fate finalista Chiara.” Infine, sempre in preda alla rabbia, MaVi ha detto che secondo lei Zeudi è entrata al Gf per “farsi la storia con Helena e ha creato le Zelena. Io mi sono fatta un mazzo così dal 16 settembre e devo ascoltare lei su come si pulisce e si fanno le torte.”