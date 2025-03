Nel momento in cui viene decretata la quarta finalista, succede qualcosa di clamoroso in studio: ecco cosa.

Ieri sera è andata in onda la semifinale del Grande Fratello che ha visto decretata la quarta finalista, ovvero Helena Prestes. In studio però è successo qualcosa di clamoroso. Ecco cosa.

Grande Fratello, è Helena la quarta finalista

Ci siamo, lunedì prossimo, 31 marzo 2025, sapremo chi sarà a vincere questa edizione del Grande Fratello. Intanto ieri, durante la semifinale, è stata proclamata la quarta e ultima finalista, ovvero Helena Prestes, che ha vinto con il 55,22 % dei voti, contro i 31,38 di Chiara e i 16,4 di Shaila. Helena, tra l’altro, insieme a Zeudi è la favorita per la vittoria finale. In studio però, quando è stata proclamata la quarta finalista è successo qualcosa di clamoroso, un ex concorrente è stato infatti quasi cacciato da Alfonso Signorini. Ma ecco cosa è successo veramente.

Grande Fratello, Helena in finale e un ex concorrente rischia di essere cacciato dallo studio: la verità

Subito dopo l’annuncio della quarta finalista, ovvero Helena, è scoppiato il caos in studio, tanto che un ex concorrente della casa è stato quadi sbattuto fuori. Ma ecco cosa è successo. Appena Helena ha conquistato la finale il primo a correre verso di lei è stato Javier, ma grande entusiasmo è stato mostrato anche in studio, con Stefania Orlando, Federico Chimirri, Tommaso Franchi e Mattia Fumagalli. Proprio quest’ultimo, secondo Signorini, avrebbe esagerato. Matti ha infatti postato il momento dei festeggiamenti commentando: “non potevo non salutarti, quasi quasi mi sbattevano fuori subitaaaa. Heleee ti amaziaaaa”. Con Signorini che più volte ha esclamato: “No, no, no ragazzi scusate.” Insomma, un’esultanza un pò sopra le righe.