Ieri sera è andata in onda la semifinale del Grande Fratello, che ha visto tra gli eliminati anche Shaila Gatta. L’ex velina di “Striscia la Notizia” si è fermata in studio da Alfonso Signorini, rilasciando le prime dichiarazioni. Ecco cosa ha detto.

Grande Fratello: Shaila Gatta eliminata

La quarta finalista del Grande Fratello è Helena Prestes. Ieri sera, durante la semifinale, ci sono state tre eliminazioni, tra cui quella dell’ex velina di Striscia Shaila Gatta, che è stata eliminata dalla casa con il 16,4 % dei voti, contro il 52,22 di Helena e il 31,38 di Chiara. In attesa di sapere chi sarà a vincere questa edizione del Gf, vi ricordo che la finale è prevista il 31 di marzo, andiamo a vedere cosa ha detto Shaila dopo l’uscita dalla casa. L’ex velina infatti è stata accolta in studio da Alfonso Signorini. Queste le sue prime parole.

Shaila rompe il silenzio dopo il Grande Fratello: le prime parole

Dopo l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello, Shaila Gatta è stata accolta in studio da Alfonso Signorini. Secondo la ballerina la sua eliminazione è da attribuire alla lite avuta con Zeudi Di Palma e al suo essere troppo sincera. Ma ecco cosa ha detto l’ex velina sull’eliminazione: “Perché la vita non è sempre giusta. Credo sia il prezzo da pagare per avere coraggio e dire sempre quello che si pensa. Andare contro Zeudi non era una cosa che andava a mio favore, però io non posso essere finta con me stessa. Devo dire sempre la verità, è il prezzo da pagare per essere sinceri.” Shaila ha poi parlato anche di Lorenzo, affermando che secondo lei devono rivedersi al di fuori e costruire le cose piano piano. Infine l’ex velina ha detto che appunto farà il tifo per Lollo.