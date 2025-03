La storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez sembrava essere giunta al capolinea, col pallavolista che aveva deciso di lasciare la modella brasiliana. Ma ecco che una frase sussurrata cambia ogni cosa. Cosa si sono detti i due? Scopriamolo insieme.

GF, la rottura tra Helena e Javier

Dopo la diretta di lunedì scorso, Javier Martinez aveva deciso di chiudere la relazione con Helena Prestes, in quanto secondo lui alla modella brasiliana continua a piacere Lorenzo Spolverato. Nonostante la Prestes abbia cercato di far cambiare idea al pallavolista, Javier è rimasto fedele alla sua decisione, dicendo che aveva bisogno di prendere le distanze da lei. Ecco che nelle ultime ore è arrivata l’inaspettata svolta, tutto grazie a una frase sussurrata che ha cambiato ogni cosa. Cosa si sono detti Javier e Helena?

GF, Javier e Helena: la frase sussurrata cambia tutto

Svolta inaspettata al Grande Fratello nelle ultime ore. Sembrava davvero finita tra Helena e Javier, invece pare che tra i due l’amore sia tornato più forte di prima. Ma, cosa è successo? Iniziamo da un confronto avvenuto in giardino ieri, dove Helana ha detto a Javier che, anche se sono stati insieme, sente che qualcosa si è rotto, “c’è qualcosa che non va, il tuo modo di abbracciarmi, di guardarmi, di toccarmi.” Il pallavolista ha cercato di minimizzare, dicendo che stava attraversando una crisi e che aveva bisogno di riflettere ma che non voleva lasciare andare tutto. Dopo poco però ecco la svolta, i due si sono infatti concessi un pò di coccole sul divano e, secondo alcuni fan, a un certo punto Javier avrebbe sussurrato ad Helena un “Ti amo“. Alcuni fan invece credono che in realtà abbia detto “Andiamo”. Insomma, staremo a vedere come si evolverà questa relazione!