Non c’è mai pace all’interno della casa del Grande Fratello e tra Helena Prestes e Javier Martinez c’è aria di crisi nera, tanto che la modella brasiliana ha preso una decisione davvero inaspettata. Ma ecco cosa è successo.

Grande Fratello, il messaggio areo per Javier e Zeudi

La tensione all’interno della casa del Grande Fratello è alle stelle. Nel corso della diretta, Helena Prestes ha scoperto i ringraziamenti di Javier al messaggio areo volato sopra la casa del Gf, messaggio che inneggiava alla “coppia Javier/Zeudi. Helena, appunto, sapeva del messaggio ma non era a conoscenza del fatto che il suo fidanzato avesse ringraziato i fan per il gesto con tanto di cuoricini a favor delle telecamere. Questo fatto ha fatto davvero arrabbiare la modella brasiliana, ecco cosa ha poi detto al pallavolista.

Grande Fratello, Helena Prestes e la decisione su Javier: “Non mi fido”

Helena, su tutte le furie, ha ammesso di avere dei dubbi su Javier: “non mi fido di nessuno. Neanche di te.“ Helena ha poi aggiunto che secondo lei Zeudi è molto furba e che gioca con i sentimenti delle persone e ha perciò chiesto a Javier di evitare di parlarle. Il pallavolista non l’ha presa bene, dicendole che non deve mettergli dei limiti. Insomma, la tensione nella coppia è evidente, come finirà?