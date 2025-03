Al Grande Fratello non c’è mai un attimo di pace. Al centro del mirino ora c’è Lorenzo Spolverato, protagonista di un brutto gesto nei confronti di Stefania Orlando. Vediamo di capire insieme cosa è successo.

Lorenzo Spolverato e Stefani Orlando: polemiche al Gf

Nelle ultime ore si sono fatte sempre più forti le critiche nei confronti di Lorenzo Spolverato. Il 28enne, infatti, con i suoi atteggiamenti ha scatenato diverse critiche da parte del pubblico. Nel corso dell’ultima puntata, Alfonso Signorini, come ricorderete, gli ha fatto una sorpresa, ovvero gli ha permesso di incontrare la mamma. La madre del modello, ha poi parlato a quattr’occhi con il conduttore, giustificando i comportamenti del figlio (calci ai cuscini, pugni sui muri, offese all’ex Shaila eccetera), attribuendoli alla stanchezza e assicurando a tutti che, nella vita normale, Lorenzo non è mai stato aggressivo. Il 28enne, però, è stato proprio nelle ultime ore protagonista di un brutto gesto nei confronti di Stefania Orlando. Ecco cosa ha fatto.

Gf, Lorenzo Spolverato e Stefania Orlando: il brutto gesto divide il pubblico

Lorenzo Spolverato è tornato al centro delle polemiche, nonostante le parole della madre. Il modello infatti è stato protagonista di un brutto gesto nei confronti di Stefania Orlando, che non è piaciuto a gran parte del pubblico. Lorenzo, infatti, in una clip, si vede prendere in giro la Orlando alla spalle, con smorfie e gesti. La conduttrice però, non si è accorta di nulla. Il gesto di Spolverato ha incendiato il web, ecco alcuni commenti: “Che schifo fa quest’uomo…”, “Ma questo pensa di essere simpatico? Mamma mia, non si regge”, “Neanche all’asilo i bambini si comportano così. Cretino lui e le galline dietro. Maleducati”. Quest’ultimo commento è riferito al fatto che, mentre Lorenzo prendeva in giro Stefania, le tre ragazze presenti ridevano, invece di rimproverarlo.