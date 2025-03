E’ finita tra Javier Martinez ed Helena Prestes. Dopo la diretta di ieri, 17 marzo, il pallavolista argentino ha deciso di lasciare la modella brasiliana. Scopriamo il perché.

Grande Fratello, la crisi delle coppie

Tra le coppie nate all’interno del Grande Fratello c’è aria di crisi ormai da diverso tempo. Dopo la fine della relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, con Stefania Orlando che da fuori ha detto che secondo lei l’ex velina lo ha lasciato per tattica, visto che farebbe più strada mostrandosi come una donna sola e forte, è finita anche tra Javier Martinez ed Helena Prestes. Il confronto tra i due è avvenuto dopo la diretta di ieri, 17 marzo, ed è finito con la decisione da parte del pallavolista di prendere le distanze dalla modella brasiliana. Ma, come mai?

Grande Fratello, Javier lascia Helena: “Ecco chi ti piace davvero”

Javier Martinez ha lasciato Helena Prestes. E’ finita così un’altra storia nata all’interno della casa del Grande Fratello. Il tutto è nato dopo che Alfonso Signorini in diretta ha fatto vedere un video dove la modella brasiliana si diceva dispiaciuta per come erano andate le cose con Lorenzo Spolverato. Javier non l’ha presa bene e ha deciso di lasciare Helena perché secondo lui a lei piace Lorenzo: “quando avete fatto il gioco della recitazione, ho notato uno sguardo diverso. Io mi voglio staccare un pochettino. Stai da sola adesso e vedi dove vai. Tu hai scritto una lettera a Lorenzo perché ti piaceva, ti piace. Gli occhi tuoi non mentono e questa cosa mi fa venire dei dubbi.” Helena ha cercato di convincere Javier del contrario, e che lei vuole lui ma il pallavolista è rimasto fermo nella sua decisione.