Dopo l’uscita dal Grande Fratello, Stefania Orlando ha rivelato come mai, secondo lei, Shaila si è allontanata da Lorenzo. Vediamo cosa ha detto la showgirl romana.

Grande Fratello, Stefania Orlando dopo l’eliminazione dalla Casa

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Stefania Orlando è stata eliminata, proprio a un passo dalla finale. Per molti è stato un vero e proprio colpo di scena che ha scatenato diverse polemiche sui social, soprattutto dopo che la showgirl era stata presa di mira da Lorenzo Spolverato. Ma ecco le prime parole dopo l’uscita da parte della Orlando: “è stato un viaggio emozionante che mi ha permesso di conoscere persone splendide, come Luca, Pamela, Amanda, Iago, Federico, Max, Bernardo, Lele, Ilaria, Eva e Mattia.” Orlando ha anche ringraziato coloro che l’hanno supportata da fuori. Nelle ultime ore però, la conduttrice ha voluto dire la sua su Shaila, con una dichiarazione shock. Ecco cosa ha detto.

Stefania Orlando svela la verità su Shaila: ecco perché si è allontanata

Stefania Orlando nelle ultime ore ha voluto dire la sua su Shaila, dicendo quale è stato, secondo lei, il motivo per cui l’ex velina si è allontanata da Lorenzo. Secondo la showgirl romana infatti l’ex velina avrebbe preso le distanze dall’ex per tattica. La relazione con Lorenzo, infatti, secondo la Orlando non l’avrebbe avvantaggiata, mentre portare avanti la carta della donna forte e single sì. Ma ecco cosa ha scritto su X Stefania Orlando: “finalmente Shaila prende le distanze dal Lorenzo ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale. Ora le conviene giocare la carta del vittimismo sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva?”