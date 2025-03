Ieri sera, giovedì 13 marzo, Stefania Orlando ha lasciato la casa del Grande Fratello. La trentanovesima puntata del reality di Canale 5 ha rivelato l’esito del televoto, in cui erano coinvolte anche Chiara Cainelli e Helena Prestess. Alla fine, ad avere la peggio è stata Orlando, che è stata eliminata: ecco perché.

Le parole dell’amica Anna Pettinelli in difesa di Stefania Orlando

Anna Pettinelli non ha potuto fare a meno di difendere Stefania Orlando, criticando chi non è stato gentile con lei. Su Instagram ha espresso il suo pensiero, accompagnato anche da qualche frecciatina:

“Non ti hanno capita. Hai subito ogni sgarbo e sono fiera di come tu abbia reagito. La verità purtroppo non sempre paga, ci berremo su domani. Bentornata”.

Il messaggio includeva un cuore rosso e una foto di Anna insieme a Stefania.

Stefania Orlando eliminata: ecco perché è stata cacciata dal Grande Fratello

Stefania Orlando, già protagonista del GF Vip 5, è stata scelta da Alfonso Signorini e dagli autori per portare un po’ di dinamismo. È un’ottima osservatrice, capace di cogliere al volo le dinamiche e i comportamenti degli altri concorrenti. Abile nel gioco, ha dimostrato il suo talento sin dall’inizio, ma vincere era quasi impossibile, così come arrivare in finale. Il pubblico, infatti, è più legato ai volti nuovi. Orlando ha avuto un ruolo utile, ma non è stata il simbolo di questa edizione.

Prima che il conduttore annunciasse il verdetto, ha detto con certezza: “Esco io Alfonso, stasera“, forse anche grazie agli ultimi scontri con Giglio, Shaila e Beatrice Luzzi. I coinquilini l’hanno chiamata «cattiva», mentre per l’opinionista è «una maestrina». In pochi giorni, è passata dall’essere un’osservatrice apprezzata a diventare la causa dei malumori nella casa più spiata d’Italia.