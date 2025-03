Al Grande Fratello ogni giorno c’è una polemica nuova, oggi tocca a Shaila Gatta, rea di commenti davvero shock nei confronti di Stefania Orlando. Ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

Gf, Maria Teresa Ruta difende Stefania Orlando

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello, è intervenuta Maria Teresa Ruta a difendere Stefania Orlando nel momento in cui è stata attaccata. La Ruta ha detto le seguenti parole: “vorrei dire ai ragazzi che se non ci fosse stata Stefania in alcuni momenti sareste stati di una noia mortale.” Le parole di Maria Teresa Ruta non sono piaciute per niente all’ex velina di “Striscia la Notizia” Shaila Gatta, che assieme a Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli ha sparato cattiverie nei confronti della Orlando. Ma andiamo a vedere cosa ha detto Shaila.

Gf, Shaila contro Stefania: critiche feroci su look e atteggiamenti

Come detto Shaila Gatta non ha per nulla apprezzato il commento in difesa di Stefania Orlando da parte di Maria Teresa Ruta nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello. L’ex velina ha quindi cominciato a sparare cattiverie nei confronti della Orlando, assieme a Zeudi e Chiara. Shaila ha detto che la Ruta questa volta ha detto una cosa non vera, e che sono solo loro tre, assieme a Lorenzo e Giglio a fare casino. A questo punto ha cominciato a criticare ferocemente Stefania e il suo gruppo, per i look e per i loro atteggiamenti: “come sono cambiate le serate da aperitivi. Quelle fanno solo inciuci, si vestono male, stanno in pigiama, mamma mia. E posso dire una cosa? Meno male che stiamo noi qui che facciamo divertire il pubblico! Altro che quella…. Stefania Orlando. Cara Maria Teresa Ruta, ma cosa hai visto? Ha detto che si divertono a guardando Stefania, certo… leva noi che facciamo un pò di casino e non c’è nulla. Dai facciamo una sfilata, hanno messo Beyoncé!”