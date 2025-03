Uomini e Donne, Gianmarco riabbraccia Francesca e Cristina non ci sta

Il clima nel programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne” si fa sempre più piccante e nell’ultima puntata vi è stato un colpo di scena che ha tenuto i fan incollati allo schermo in attesa di scoprire come si sarebbe andato a concludere, cerchiamo di capire insieme che cosa sia effettivamente accaduto.

Una coppia ha deciso di consolidare la propria unione

Uomini e Donne vede tronisti e corteggiatrici scambiarsi opinioni e pareri e se vi è affinità poi dopo una serie di incontri convolare in una unione che porta i due al di fuori del gioco a confrontarsi con la vita reale.

Due concorrenti dell’attuale edizione sembrano già essere arrivati a questo punto del gioco ed infatti una loro concreta unione appare ormai sempre più vicina.

Questo ha fatto accendere una morbosa curiosità nei fan del programma che sperano che i due si dicano sì il prima possibile.

Gianmarco sceglie Francesca, Cristina è furibonda

Gianmarco è stato il protagonista dell’ultima esterna del programma dato che ha deciso di correre da Francesca che nel frattempo si era recata in aeroporto per prendere un aereo.

” mi sono sentita presa in giro e non voglio che accada di nuovo. Faccio fatica a crederti in questo momento” – queste le parole di Francesca a Gianmarco riportate da Fanpage.it che lasciano trasparire ancora dubbi sul rapporto nonostante la prova del tronista sia stata importante.

Dal canto suo interviene Cristina che accusa Gianmarco di aver scelto Francesca dopo essersi scambiati tenere effusioni – “Dopo avermi baciata, mi hai lasciato là, io non limono tutti“. Il tronista ha però lasciato aperta un’opportunità – “tra me e te c’è compatibilità, ma ho avuto a disposizione una sola esterna”