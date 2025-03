UeD, tornano Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: la confessione sulla loro relazione

Clamoroso ritorno a “Uomini e Donne”: in studio da Maria De Filippi tornano Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. La coppia ha svelato alcuni inaspettati retroscena sul loro amore.

Era lo scorso anno quando Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sono usciti insieme dal dating show di Maria De Filippi. Dopo mesi lontani dalle telecamere, la coppia è tornata a sorpresa in studio durante la puntata di “Uomini e Donne” di giovedì 27 marzo. Maria De Filippi ha accolto con calore la coppia, tentando anche di punzecchiarli: “so che ogni tanto litigate…” Ma ecco cosa hanno raccontato i due.

Sono tornati in studio a “Uomini e Donne” Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, a un anno circa dall’uscita insieme dal dating show di Maria De Filippi. La regina della televisione ha punzecchiato i due, asserendo che Roberta è molto gelosa. Pronta la replica di Alessandro: “sono uscito una volta in un anno e non ti dico cosa è successo dopo.“ A questo punto è intervenuta Roberta: “fa delle uscite particolari e ho da ridire. Io devo fare 100 domande per capire quello che deve fare. Dove pernotta…” e lui: “sono andato a un compleanno e sono rimasto fuori con amici che non vedevo da tempo. E’ successo un macello, mi ha mollato con un WhatsApp. Io ho fatto una serata nera, le ho detto va bene così ma il giorno dopo l’ho chiamata.” Nonostante i litigi la loro relazione procede a gonfie vele e i due appaiono molto felici insieme.