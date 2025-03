Colpo di scena. Caos. Imbarazzo. Un’altra registrazione infuocata a Uomini e Donne, e stavolta il protagonista è Damiano. O meglio, l’ex protagonista. Perché sì, se n’è andato. Costretto. Senza troppi giri di parole.

Uomini e Donne, Damiano e il confronto: lo costringe a lasciare lo studio

Tutto succede il 24 marzo, durante una puntata di Uomini e Donne ancora inedita. Le segnalazioni su di lui erano troppe, troppo pesanti. Voci, insinuazioni, poi conferme. E alla fine? Il sipario cala in diretta. Maria De Filippi osserva la scena, prende atto, non c’è molto altro da fare. Le regole del gioco sono chiare: se la verità vacilla, il pubblico non perdona. E nemmeno gli opinionisti.

A scatenare la bufera sono Morena e Gloria, due dame che decidono di parlare chiaro. “Non sei stato sincero”, gli dicono. Parole affilate come lame. Si parla di bugie, di serate in discoteca raccontate a metà, di un’immagine costruita ad arte. Damiano smentisce, cerca di difendersi. Ma il castello crolla. Arrivano anche le frecciate di Tina Cipollari e Gianni Sperti, senza sconti. Lui incassa, poi si alza. Fine della storia. Lo studio lo guarda andarsene in silenzio.

Uomini e Donne, Damiano smascherato da Morena e Gloria: il retroscena sulla sua uscita di scena

A dare la notizia per primo è Lorenzo Pugnaloni su LolloMagazine. Il blogger svela i dettagli: “Morena e Gloria gli hanno fatto notare che non è una persona chiara, che ha detto bugie sulla sua vita sociale e sulle serate in discoteca”. E poi un altro dettaglio: Damiano aveva appena iniziato a frequentare Flavia, una dama scesa apposta per lui. Cena insieme, notte passata sotto lo stesso tetto. Ma a quanto pare, non è bastato a salvarlo dalla tempesta.

Ora resta solo da aspettare. La puntata andrà in onda nelle prossime settimane, e il pubblico di Uomini e Donne potrà vedere con i propri occhi l’addio di Damiano. Un’uscita di scena che ha lasciato il segno. Ma si sa, nel dating show di Canale 5, i colpi di scena non finiscono mai.