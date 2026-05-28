Salute: Congresso Sio, Radici (Gemelli Isola) ‘otorinolaringoiatri a confronto su diagnosi e

“Il nostro Congresso è organizzato quest’anno in sessioni scientifiche che coprono l’intero ambito delle discipline dell’otorinolaringoiatria: dalla patologia vestibolare, cioè le vertigini, alla chirurgia oncologica, dall’otochirurgia alla terapia riabilitativa, fino alla chirurgia estetica e funzionale del naso. L’obiettivo è offrire a tutti un’opportunità di confronto, di ascolto e di validazione delle nuove acquisizioni scientifiche, per poterle poi trasferire nella pratica terapeutica e clinica”.

Lo ha dettoMarco Radici, presidente del Congresso e direttore dell’Uoc di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma, in occasione dell’evento annuale della Società italiana di Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale (SioeChcf), il principale appuntamento scientifico in Italia dedicato alle patologie di orecchio, naso e gola, che si svolge a Roma.

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