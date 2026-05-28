Nella tarda mattinata di oggi una donna di 40 anni è stata trovata ferita gravemente in casa. A dare l’allarme i familiari. Ora si trova ricoverata in gravissime condizioni al Niguarda di Milano. In corso le indagini per capire cosa sia successo.

Milano, donna trovata ferita gravemente in casa: le sue condizioni

Una donna di circa 40 anni è stata trovata, nella tarda mattinata di oggi, giovedì 28 maggio 2026, ferita in modo molto grave nella sua casa a Melegnano, nel Milanese.

A dare l’allarma i suoi familiari una volta rientrati nell’abitazione. Subito sono arrivati i soccorsi, con la donna che è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sarebbero gravissime.

Milano, donna trovata gravemente ferita in casa: indagini in corso

Come detto nella tarda mattinata di oggi una donna di circa 40 anni è stata trovata ferita gravemente all’interno della sua abitazione a Melegnano, in provincia di Milano.

La donna è ricoverata al Niguarda in gravissime condizioni. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine, al fine di capire che cosa sia accaduto. Al momento c’è massimo riserbo sulle indagini, c’è da capire se ci fosse qualcuno in casa con lei e che cosa appunto sia successo.