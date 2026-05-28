Milano, nuovo campetto sportivo in piazza Paci alla Barona

(Adnkronos) - Il vecchio campetto di piazza Paci, nel cuore del quartiere milanese Barona, rinasce e si trasforma in un luogo d'incontro in cui le persone del quartiere possono incontrarsi e praticare sport, "che qui torna a farsi promotore di inclusione e linguaggio universale", evidenzia in una n...

(Adnkronos) – Il vecchio campetto di piazza Paci, nel cuore del quartiere milanese Barona, rinasce e si trasforma in un luogo d’incontro in cui le persone del quartiere possono incontrarsi e praticare sport, “che qui torna a farsi promotore di inclusione e linguaggio universale”, evidenzia in una nota Ford Italia, che ha sostenuto l’intervento che “non è una semplice riqualificazione”, ma una “restituzione”.

Grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e Municipio 6, Ford “ridisegna uno spazio inutilizzato da tempo, trasformandolo in un luogo di condivisione.

Il campo, completamente rinnovato e reinterpretato sotto la guida artistica del collettivo Truly Design, diventa un gigantesco murales a cielo aperto. In una giungla urbana, un felino – simbolo di energia, velocità e territorialità – sfila tra le sue strade con decisione e intraprendenza. Un invito a uscire dalla routine di tutti i giorni, per vivere una vita fuori dagli schemi.

Il campetto di piazza Paci torna così a essere una piccola agorà contemporanea, un luogo in cui lo sport diventa linguaggio comune, capace di creare connessioni. Uno spazio totalmente libero, aperto e restituito alla comunità”, viene spiegato nella nota.

“Gli interventi realizzati nell’ultimo anno in questo angolo di città stanno contribuendo a rendere il quartiere Barona – Sant’Ambrogio sempre più vivo e inclusivo, capace di generare opportunità e rafforzare il senso di comunità”, ha dichiarato Gaia Romani, assessora alla Partecipazione del Comune di Milano.

“Questo progetto, infatti, si inserisce in una più ampia serie di interventi proprio in via Paci e dintorni: un anno fa abbiamo inaugurato la nuova piazza scolastica di via De Nicola e riqualificato la celebre fontana del centauro di piazza Paci. Un insieme di azioni che valorizzano gli spazi pubblici e migliorano concretamente la qualità della vita delle persone. È la dimostrazione di quanto sia fondamentale costruire sinergie tra istituzioni, amministrazione e Municipio, realtà private e territorio per restituire valore ai luoghi della città”, ha aggiunto Romani.

In questo equilibrio tra visione e concretezza si inserisce l’impegno di Ford Italia, che ha sostenuto l’iniziativa con un intervento pensato per costruire nel tempo. “Da oltre 120 anni Ford sostiene concretamente le comunità in cui opera ed è presente con la sua rete, in tutto il mondo. Questo progetto rappresenta per noi un esempio tangibile di questo impegno e di come si traduca poi a livello locale in azioni in grado di costruire valore nel tempo”, ha commentato Marco Buraglio, amministratore delegato Ford Italia. “Con la restituzione di uno luogo come questo alla comunità di Barona, il nostro è un invito affinché si torni a riappropriarsi degli spazi urbani e a prendersene cura”.

Più che un intervento urbanistico, piazza Paci torna a essere uno spazio vissuto, capace di creare connessioni e portare nuova energia nel quartiere. Un valore condiviso anche a livello territoriale. Santo Minniti, Presidente del Municipio 6 parla di “un investimento concreto sulla qualità della vita del quartiere”, sottolineando come “offrire spazi di aggregazione significhi dare alle persone, e in particolare ai giovani, punti di riferimento positivi e duraturi”. A fianco di Ford, per dare continuità alla visione a lungo termine, c’è Slums Dunk, associazione fondata da Bruno Cerella e Tommaso Marino che utilizza lo sport come leva educativa e sociale, con percorsi che partono dal gioco, e dai valori dello sport, per arrivare alla costruzione di un futuro possibile. “Per noi lo sport è uno strumento potente di educazione e riscatto”, ha dichiarato Tommaso Marino. “Qui vogliamo costruire qualcosa che resti nel tempo, insieme al quartiere”

L’inaugurazione ha alternato momenti istituzionali e attività aperte al pubblico, restituendo fin da subito – viene evidenziato nella nota – “il senso più profondo dell’iniziativa: non un luogo da osservare, ma uno spazio da vivere. In una città che corre veloce, piazza Paci si riprende il tempo. Tempo per unire, per accogliere, per costruire. E dimostra che, a volte, basta un campo da basket per rimettere in moto una comunità”. Il progetto è il risultato di un patto di collaborazione tra Comune di Milano, Municipio 6, Brand for the City, Ics Sant’Ambrogio, Fondazione L’Impronta Impresa Sociale, Condominio Box De Nicola Voltri, Slums Dunk Odv e Truly Design, con il sostegno di Ford Italia.

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