Catania, Di Amato (Maire): "Credo in questo territorio, dobbiamo stimolare i giovani"

(Adnkronos) - "Con questo progetto, abbiamo fatto veramente sistema tra università, cultura e impresa. E' stato un impegno importante e ringrazio tutti coloro che hanno collaborato. Ogni volta che facciamo un'iniziativa, spero sempre che un seme rimanga e di essere riuscito a trasmettere qualcosa ...

(Adnkronos) – “Con questo progetto, abbiamo fatto veramente sistema tra università, cultura e impresa. E’ stato un impegno importante e ringrazio tutti coloro che hanno collaborato. Ogni volta che facciamo un’iniziativa, spero sempre che un seme rimanga e di essere riuscito a trasmettere qualcosa del nostro modo di fare che possa essere modello di ispirazione, soprattutto per le nuove generazioni”.

Lo ha detto il fondatore e presidente Maire Fabrizio Di Amato presentando, a Catania, la mostra fotografica ‘In-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia’ promossa da Maire e Fondazione Maire-ETS in collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo e con il patrocinio dell’Università etnea. A Catania, nel novembre 2024, Maire ha inaugurato l’NX Engineering District, centro di eccellenza tecnologica dedicato allo sviluppo di soluzioni ingegneristiche e tecnologie avanzate per la transizione energetica.

“Crediamo molto in questo territorio e siamo presenti con orgoglio a Milano, Roma e Catania – ha aggiunto – Dobbiamo stimolare le nuove generazioni: in questo territorio ci sono possibilità e noi, come classe dirigente del Paese, abbiamo la responsabilità di darle ai giovani che hanno bisogno di speranza.

Dobbiamo essere bravi e far capire loro che tenacia, determinazione e forza sono la chiave del successo”.

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