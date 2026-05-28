Il mondo degli Scout in Italia sta per subire un capovolgimento mai visto nella propria storia, radicata da decenni in guide scout esclusivamente maschili e femminili il passaggio tanto atteso dimostra l’impegno sempre alto al fine di bilanciare educazione ed inclusione.

La notizia del cambiamento all’interno dell’AGESCI è stata accettata con grande calore dall’Arcigay in quanto il mondo degli scout è stato da anni precluso, creando dispiacere per i ragazzi che non potevano stimolare rapporti con compagni.

Di contro il comitato ProVita e Famiglia che parla di tradimento dei valori degli scout e teme la colonizzazione “gender” all’interno dei gruppi dato che non vi sarà più distinzione tra ciò che ci si sente e la biologia dell’uomo.

Agesci e il suo presidente, Paolo Di Tota hanno scritto un testo dove dichiarano l’apertura a guide LGBTQ+ di fatto scrivendo un nuovo capitolo della storia degli scout.

Di Tota ha pubblicato il documento dove spiega come si è arrivati a questa decisione di grande impatto e perché è stata fatta. Di seguito riportiamo il testo da Ansa.it :

Alla luce del cammino compiuto in Agesci, questo documento nasce con l’intento di essere un nuovo strumento di sintesi, accompagnamento e prospettiva, volto a sostenere la nostra credibilità educativa dell’accoglienza e della cura, quando queste si aprono al riconoscimento pieno del vissuto personale.

Consapevoli che la pedagogia dell’accoglienza radicata nella quotidianità del nostro servizio educativo, non è oggetto di discernimento, diventa imprescindibile promuovere percorsi volti al superamento di sentimenti e atteggiamenti omolesbobitransfobici. Tali sentimenti, infatti, costituiscono un ostacolo al riconoscimento, all’inclusione e all’integrazione nei nostri Gruppi, e in tutti i livelli associativi, di capi e capo, ragazzi e ragazze.

Dal cammino fatto è emerso il rispetto e il riconoscimento sono ‘direzioni non trattabili’ e che è irrinunciabile l’esigenza da parte dei capi e delle capo di formarsi, alla luce della promessa, della legge e del patto associativo, per valorizzare la cura nei confronti della persona e per contrastare i pregiudizi derivanti dall’omolesbobitransfobia.