Il maltempo sorprende i boy-scout

Nel tardo pomeriggio di oggi, un gruppo di 25 boy-scout provenienti da Milano ha vissuto momenti di paura sul Monte Boletto, situato sopra Como. I ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, insieme a tre accompagnatori maggiorenni, si sono trovati in difficoltà a causa di un’improvvisa ondata di maltempo che ha colpito la zona a un’altitudine di circa 1.200 metri. La situazione è diventata critica quando uno dei ragazzi ha iniziato a mostrare segni di ipotermia, costringendo il gruppo a richiedere l’intervento dei soccorsi.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente, sono stati allertati i carabinieri e il personale del soccorso Alpino del Triangolo Lariano, insieme alla Stazione Lario Occidentale Ceresio. L’operazione di soccorso è stata ulteriormente supportata dall’elisoccorso di Milano e dall’elicottero dei vigili del fuoco, che hanno risposto prontamente alla richiesta di aiuto. Mentre il ragazzo in ipotermia veniva trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di Como, l’elicottero dei vigili del fuoco ha effettuato più voli per riportare a valle il resto del gruppo, garantendo la loro sicurezza.

Condizioni dei ragazzi

Fortunatamente, tutti i boy-scout sono stati trovati in buone condizioni, nonostante il momento di panico vissuto. Il ragazzo che ha accusato i sintomi di ipotermia è stato sottoposto a controlli medici, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Questo episodio mette in luce l’importanza di essere preparati e informati quando si intraprendono escursioni in montagna, specialmente in condizioni meteorologiche avverse. Gli scout, che stavano partecipando a un’attività di gruppo, hanno dimostrato grande spirito di squadra e resilienza, affrontando la situazione con calma fino all’arrivo dei soccorsi.