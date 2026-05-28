Camera calendarizza la legge elettorale il 26 giugno: cosa cambia e perché le opposizioni protestano

Camera calendarizza la legge elettorale il 26 giugno: cosa cambia e perché l...

Camera calendarizza la legge elettorale il 26 giugno: cosa cambia e perché l...

La conferenza dei capigruppo ha calendarizzato la riforma elettorale per il 26 giugno e la decisione provoca dure reazioni delle opposizioni. Il testo contiene la soglia al 42% e un premio di governabilità, ma il procedimento e le scelte sul metodo restano al centro dello scontro politico.

La conferenza dei capigruppo della Camera ha deciso di inserire nel calendario dell’Aula la riforma della legge elettorale con discussione generale fissata al 26 giugno. La richiesta, avanzata dai rappresentanti della maggioranza, mira a consentire una rapida successione delle fasi parlamentari e a preparare l’eventuale esame del testo anche al Senato prima della pausa estiva.

Di fronte a questa scelta si è aperto un contrasto netto tra i gruppi di governo e le forze di opposizione, che ritengono la procedura affrettata e lesiva delle prerogative parlamentari.

Le opposizioni hanno contestato non solo il calendario ma anche le modalità con cui il nuovo testo è stato reso pubblico e presentato: secondo alcuni esponenti si tratterebbe di una «calendarizzazione» fatta a colpi di comunicati e annunci, piuttosto che attraverso il normale confronto in commissione.

Il dibattito politico si concentra dunque su due piani paralleli: il merito delle modifiche proposte e il metodo con cui si è arrivati alla definizione del cosiddetto Bignami bis del sistema elettorale.

Perché la maggioranza accelera

Dietro l’accelerazione ci sono motivazioni politiche e tattiche: la maggioranza sostiene la necessità di stabilire regole nuove prima della pausa estiva per evitare incertezze in vista dei prossimi passaggi istituzionali.

Tra gli obiettivi pragmatici vi è la volontà di non tornare al Rosatellum in caso di eventuali imprevisti, oltre alla possibilità di gestire meglio le scelte di bilancio senza riaprire contestazioni elettorali più avanti. Alcuni analisti ritengono che la premiatura del soggetto vincente e la struttura delle liste siano pensate per dare maggiore stabilità alla formazione di governo.

Il nuovo testo e i punti salienti

Il contenuto del testo presentato in commissione prevede alcuni cambiamenti determinanti: la soglia per ottenere il premio sale al 42%, il premio di governabilità è quantificato in 70 seggi alla Camera e in 35 senatori al Senato, con limiti massimi per la coalizione vincente fissati rispettivamente a 220 deputati e 113 senatori. Resta l’indicazione del candidato premier collegata al programma e permangono liste circoscrizionali oltre a un listone bloccato nazionale. Non sono previste preferenze, e tra le novità figura una delega al governo per rivedere il voto postale degli eletti all’estero.

Procedura e tempi: critiche sul metodo

I deputati delle opposizioni hanno denunciato che il testo definitivo è stato anticipato ai giornalisti prima che fosse distribuito ai deputati della commissione, e che la calendarizzazione mira a contingentare i tempi di discussione in Aula, rendendo difficili emendamenti sostanziali. Parole forti sono arrivate da esponenti come Chiara Braga, Riccardo Ricciardi, Riccardo Magi e Marco Grimaldi, che hanno parlato di forzature e di un metodo inaccettabile per l’esame di una norma costituzionalmente rilevante.

Reazioni dei gruppi e risposte della maggioranza

Dal fronte della maggioranza, esponenti di Fratelli d’Italia e degli altri partiti della coalizione hanno difeso il percorso sostenendo che il nuovo testo è frutto di confronto e che la presentazione in Aula rispetta i passaggi regolamentari. Il responsabile FdI Giovanni Donzelli ha dichiarato che il documento è stato preparato tenendo conto di stimoli anche provenienti dalle opposizioni e che, se dovessero arrivare ulteriori contributi, saranno valutati prima di eventuali depositi formali.

Possibili scenari politici

Tra le letture politiche circolanti, alcuni pensano che la premier voglia preservare la libertà di convocare elezioni anticipate se necessario, evitando i vincoli del Rosatellum. Altri vedono nello schema un tentativo di consolidare un vantaggio elettorale attraverso una redistribuzione dei seggi e della struttura dei collegi, una tesi già definita da critici come una forma di gerrymandering. Sul piano costituzionale, diversi esperti hanno sollevato dubbi su alcuni meccanismi previsti, in particolare sul listone bloccato nazionale e sull’assenza di preferenze.

Cosa succederà dopo il 26 giugno

La discussione generale in Aula il 26 giugno aprirà la fase degli emendamenti e del confronto parlamentare che potrà, se necessario, tradursi in nuove audizioni e richieste di chiarimento. Le opposizioni hanno già annunciato la volontà di monitorare ogni passaggio e di ricorrere alle presidenze per tutelare le prerogative parlamentari. Se il testo ottenesse il via libera alla Camera in tempi ristretti, l’iter al Senato diventerebbe la tappa successiva, con l’obiettivo dichiarato dalla maggioranza di completare l’iter prima della pausa estiva.

Il nodo centrale resta dunque duplice: il merito delle modifiche proposte e la legittimità di una procedura percepita come accelerata. Il pronunciamento dell’Aula del 26 giugno sarà la cartina di tornasole per capire se ci sono margini di intesa o se lo scontro politico renderà la riforma oggetto di ulteriori contenziosi e impugnazioni.