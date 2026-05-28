Netflix a RiminiWelness

(Adnkronos) - Il 29 e 30 maggio Netflix sarà presente a RiminiWellness con due appuntamenti imperdibili per annunciare novità e rilasciare nuovi contenuti dello show Physical Italia - da 100 a 1, la prima edizione italiana della competizione fisica senza precedenti prodotta da Endemol Shine Italy...

(Adnkronos) – Il 29 e 30 maggio Netflix sarà presente a RiminiWellness con due appuntamenti imperdibili per annunciare novità e rilasciare nuovi contenuti dello show Physical Italia – da 100 a 1, la prima edizione italiana della competizione fisica senza precedenti prodotta da Endemol Shine Italy e in arrivo solo su Netflix. Alle attività in programma saranno presenti due dei concorrenti, l’ex rugbista e volto TV Alvise Rigo e il “signore degli anelli” Jury Chechi.

Physical Italia – Da 100 a 1 è una competizione fisica senza precedenti in cui 100 concorrenti si sfidano in prove estreme che spingono al limite il loro corpo e la loro tenacia per dimostrare di essere i migliori.

Ma alla fine solo uno di loro riuscirà a vincere. Come dei moderni gladiatori, i 100 sfidanti cercheranno di sopravvivere, sfruttando al massimo il potenziale del proprio fisico e della propria resistenza mentale. Prova dopo prova, solo chi si spingerà oltre ogni limite potrà portarsi a casa la vittoria.

Per raccontare questa incredibile impresa collettiva, sono disponibili due immagini ufficiali: una ritrae l’intero gruppo dei 100 concorrenti nella suggestiva “sala dei busti”, simbolo della sfida, mentre l’altra offre uno sguardo ai volti noti presenti tra i partecipanti: l’ex rugbista della Nazionale italiana Mirco Bergamasco, la plurimedagliata olimpica Tania Cagnotto, Elisabetta Canalis, atleta di kickboxing e icona dello spettacolo italiano, il “signore degli anelli” Jury Chechi, la leggenda del nuoto Federica Pellegrini, l’ex rugbista e volto TV Alvise Rigo e il content creator Luis Sal.

Tra i partecipanti: Mirco Bergamasco, Tania Cagnotto, Elisabetta Canalis, Jury Chechi, Federica Pellegrini, Alvise Rigo, Luis Sal

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