Catania, Trantino: "Città sulla quale scommettere"

(Adnkronos) - "Chi amministra il territorio, e deve fare i conti con un'inadeguata quota di risorse finanziarie, deve essere bravo nel gestirle e adottare uno schema nuovo che comprenda anche la direzione da imprimere al futuro della città in ragione di ciò che si ha. La cosa principale è crear...

(Adnkronos) – “Chi amministra il territorio, e deve fare i conti con un’inadeguata quota di risorse finanziarie, deve essere bravo nel gestirle e adottare uno schema nuovo che comprenda anche la direzione da imprimere al futuro della città in ragione di ciò che si ha. La cosa principale è creare sinergie con le aziende che hanno tantissimo da dire e da dare alla nostra città.

Molto spesso i nostri ragazzi non conoscono cosa offre la realtà catanese. Ma noi abbiamo attori di tutto rispetto nella nostra zona industriale e sempre più soggetti chiedono di insediarsi. Non a caso, domani presenteremo un piano da 50 milioni di euro per la riqualificazione della zona industriale. È importante che i giovani capiscano che Catania è una città sulla quale scommettere e che mettendo questo patrimonio di conoscenze a disposizione di tutti possiamo solo trarne vantaggio”.

Lo ha detto il sindaco di Catania Enrico Trantino intervenendo alla presentazione del progetto e della mostra fotografica ‘In-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia’, promossa da Maire e Fondazione Maire-ETS in collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo e con il patrocinio dell’ateneo etneo.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)