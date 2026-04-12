Due corpi trovati in casa a Sesto San Giovanni: identificati, sono mamma e fi...

Due corpi trovati in casa a Sesto San Giovanni: identificati, sono mamma e fi...

La scoperta choc è avvenuta nell'appartamento dello stabile in via Rovani: a lanciare l'allarme sono stati i condomini

I forti odori provenienti da un appartamento hanno spinto i condomini a lanciare l’allarme. In questo modo, dopo che gli uomini del nucleo Saf dei vigili del

fuoco di Milano sono entrati nell’abitazione, è stata fatta la drammatica scoperta: nella casa erano presenti i corpi di due donne, madre e figlia, in avanzato stato di decomposizione.

I primi aggiornamenti.

Trovati i corpi di madre e figlia nel loro appartamento: scoperta choc a Sesto San Giovanni

La tragica scoperta è avvenuta a Sesto San Giovanni, in uno stabile di via Rovani: i due cadaveri si trovavano nel loro appartamento al quarto piano del palazzo. Insospettiti e preoccupati dall’intenso odore proveniente dall’abitazione e dal fatto che non vedessero da tempo le proprietarie, i condomini hanno lanciato l’allarme nel pomeriggio di sabato 11 aprile.

I vigili del fuoco hanno dunque forzato e aperto la porta di ingresso introducendosi all’interno di casa e trovando i due cadaveri in avanzato stato di decomposizione. Le vittime, identificate, avevano 82 e 50 anni. Sul posto anche carabinieri e 118: ne è stato constatato il decesso e sono stati disposti dalla magistratura gli esami autoptici che dovranno chiarire le circostanze del duplice decesso. Nel frattempo le forze dell’ordine hanno parlato con i condomini per ricostruire con esattezza i fatti.