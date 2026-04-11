Il grave episodio di violenza è avvenuto nel cuore della notte nel Varesotto: la rissa è degenerata in un accoltellamento

Una rissa con un epilogo drammatico. É accaduto nel cuore della notte tra venerdì e sabato nel Varesotto, per le strade del comune di Induno Olona, dove diverse ambulanze sono giunte a seguito della segnalazione del grave episodio di violenza. Secondo quanto rilevato, almeno tre persone sarebbero state accoltellate, due delle quali tra loro imparentate.

La Procura di Varese ha avviato le indagini di concerto con i carabinieri: il bilancio è drammatico.

Rissa con accoltellamento a Indono Olona: epilogo tragico

Secondo quanto ricostruito la rissa sarebbe scoppiata in strada a seguito di un’accesa discussione tra alcune persone. Ben presto dai ‘colpi’ fisici si è passati ai fendenti quando uno o più coltelli sono stati estratti.

A farne le spese almeno tre persone: un uomo di 30 anni raggiunto da una coltellata al busto che gli è risultata fatale. I soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso sul posto. Successivamente la salma è stata trasferita al nosocomio di Varese dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Altre due persone imparentate tra loro, ovvero padre e figlio, sono invece rimaste seriamente ferite: i mezzi del 118 li hanno trasportati in codice rosso in ospedale ubicati fuori provincia, questo per la necessità di ricevere immediatamente cure specialistiche. Al momento entrambi si trovano sotto osservazione. La Procura di Varese insieme ai carabinieri della locale compagnia e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale stanno indagando sull’accaduto allo scopo di risalire alla dinamica dei fatti ed accertare le responsabilità.