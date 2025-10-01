Scontro infuocato tra Gemma e Magda al Trono Over di “Uomini e Donne“. Ecco nel dettaglio che cosa è successo.

Uomini e Donne: Mario “conteso” tra Gemma e Magda

E’ successo di tutto nella puntata di oggi di “Uomini e Donne“, con Gemma Galgani che è andata su tutte le furie. Ma, prima di vedere cosa è successo, facciamo un passo indietro.

Al Trono Over del dating show di Maria De Filippi, oltre alla storica dama, Gemma appunto, c’è anche Magda, detta Maggie. Le due dame sono in lotta per lo stesso cavaliere, ovvero per Mario. Gemma, è uscita a cena con Mario, senza sapere che, poco prima, Mario aveva invitato Magda a un’aperitivo, alla fine del quale c’è stato un bacio appassaionato. Da qui, lo scontro infuocato tra le due dame.

Uomini e Donne, Gemma stupisce tutti: scenata di gelosia contro Magda

Come detto, scontro infuocato a “Uomini e Donne”, con protagonista Gemma Galgani, che si è scagliata contro Magda, sua rivale per la conquista di Mario. Dopo che Gemma ha visto l’esterna tra Mario e Maggie, con tanto di bacio, Gemma non ci ha visto più, e ha fatto il verso a Magda, simulando un finto accento romano: “Maria, ho capito tutto: nella vita bisogna fare così, cioè comportarsi così. Che così almeno conquisto anche io qualcuno“. Maria De Filippi è rimasta sorpresa dalla reazione di Gemma, tanto da chiederle “Che ti è preso? Sei troppo su di giri“. Mario, intanto, si è goduto la scena, e poi ha chiesto a Magda di ballare guardando Gemma. Insomma, da qui alla fine ne succederanno tante tra Magda, Mario e Gemma.