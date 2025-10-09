Uomini e Donne, Sabrina Zago e Nicola: il colpo di scena sulla loro relazione

“Uomini e Donne” continua a far parlare, il dating show di Maria De Filippi regala sempre colpi di scena inaspettati, soprattutto nel trono over. Protagonista ora Sabrina Zago. Ecco cosa è successo con Nicola.

Uomini e Donne: Sabrina Zago lascia il trono over con Nicola

Sabrina Zago è sempre stata molto amata dal pubblico di “Uomini e Donne“, anche se alcune sue scelte hanno fatto discutere, soprattutto dopo al fine della frequentazione con Giuseppe Molonia.

Dobbiamo dire che Sabrina lo scorso anno è stata molto sfortunata in amore, ma ecco che quest’anno le cose sembrano cambiate. Secondo le anticipazioni infatti, la dama lascerà il dating show di Maria De Filippi con Nicola. Ma, al di fuori delle telecamere come staranno andando le cose tra i due?

Uomini e Donne, Nicola e Sabrina Zago: il retroscena inaspettato sulla loro storia

Come abbiamo appena visto, secondo le anticipazioni di “Uomini e Donne”, Sabrina Zago ha deciso di lasciare il dating show assieme a Nicola. Visto come è andata in passato, in pochi scommettono sulla coppia ma, inaspettatamente, pare che tra i due tutto proceda a gonfie vele fuori dalle telecamere. I due hanno infatti pubblicato in una storia su Instagram una foto di coppia al mare, accompagnato dalla canzone di Alessandra Amoroso “Arrivi tu.” Quindi, per il momento tutto procede molto bene, solo il tempo dirà se Sabrina avrà davvero trovato la persona giusta.