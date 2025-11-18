La nuova registrazione di Uomini e Donne ha portato in studio emozioni, sorprese e decisioni decisive sia sul Trono Over che sul Trono Classico, con nuove conoscenze, baci inattesi e coppie pronte a lasciare il programma. Ecco tutte le anticipazioni di lunedì 17 novembre, riportate dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, trono Classico e sviluppi tra i protagonisti

Sul Trono Classico le registrazioni hanno portato novità interessanti. Cristiana Anania ha chiesto di poter richiamare Ernesto Passaro, assente nella puntata precedente, mentre proseguono le esterne con Federico Cotugno e Simone Bonaccorsi. Ciro Solimeno ha iniziato ufficialmente il suo percorso da tronista, raccontando di aver avuto un buon primo incontro con Alessia M. Tra le altre dinamiche, Sara Gaudenzi ha vissuto momenti contrastanti: dopo un bacio con Thomas decide di allontanarlo per non creare illusioni, mentre con Jakub nasce una discussione accesa. Sul fronte maschile, Flavio Ubirti ha consolidato la sua conoscenza con Nicole portandola a Firenze, dove scatta un bacio; convinta che Flavio abbia già scelto, Martina lascia lo studio, ma lui la rincorre, chiudendo la puntata con un intenso momento di tensione emotiva.

Uomini e Donne, la coppia lascia il programma: le anticipazioni

L’appuntamento di Uomini e Donne di lunedì 17 novembre 2025 negli studi Titanus Elios di Roma ha riservato emozioni e colpi di scena tra i protagonisti del Trono Over. Gemma Galgani ha accolto un nuovo corteggiatore di 57 anni, desideroso di approfondire la conoscenza con la dama torinese e verificare la compatibilità tra loro. Nel frattempo, un altro percorso sentimentale giunge a conclusione: Agnese De Pasquale e Roberto Priolo hanno deciso di lasciare insieme il programma, segnando un momento di grande commozione nel parterre. Tuttavia, non sono mancati i momenti di tensione: Federico Mastrostefano, dopo un’uscita con Emanuela, è finito al centro delle critiche per aver contattato altre dame, con un’uscita già programmata con Marta, accendendo dibattiti e discussioni in studio.