Margherita Aiello, ex dama del Trono Over di "Uomini e Donne", tornerà in studio?

Uomini e Donne, Margherita Aiello torna in studio?

Ricorderete tutti Margherita Aiello, una delle dame dl Trono Over di “Uomini e Donne” più chiacchierate della passata edizione del dating show. Si è parlato negli ultimi giorni di un suo possibile ritorno nel parterre di Maria De Filippi ma, sarà davvero così? Ricordiamo che la scorsa edizione Margherita era uscita dal programma assieme a Dennis Bongoncelli, ma la loro storia è durata poco anzi, i due hanno anche cominciato a lanciarsi frecciatine sui social.

Le frecciatine Margherita le ha poi lanciate anche all’allora rivale, Morena Farfante, per l’affetto di Mario Cusitone. All’inizio di questa nuova edizione del dating show, tutti si aspettavano di vedere proprio Margherita e Mario ma, invece, nessuno dei due, si è presentato in studio. Ora Margherita ha anche spiegato il motivo.

Uomini e Donne, Margherita Aiello torna in studio? La replica che sorprende tutti

Margherita Aiello tornerà in studio a “Uomini e Donne“? La riposta è no, l’ex dama ha infatti trovato l’amore! Ecco le sue parole in una diretta Instagram Fralof: “non ci sono più in trasmissione perché ho avuto delle questioni di lavoro e poi ho trovato l’amore fuori. Non tornerò nel programma perché ho trovato una persona che mi ha fatto perdere la testa. Non fa parte del parterre, ma è una persona che segue il programma e mi conosce molto bene dallo schermo. Attraverso conoscenze reciproche siamo arrivati a incontrarci.” Margherita ha poi raccontato che il suo nuovo compagno è di un anno più grande di lei e che insieme hanno tanti progetti. Di lui ha anche detto che è un uomo riservato che non ama apparire in Tv. Infine ha lanciato una frecciatina a Dennis, asserendo che anche se non cova rancore, pensa di non essere stata trattata come meritava e che “sono uscita con una persona che si è rivelata tutt’altro che una persona sincera, avrei evitato di uscire con lui se lo avessi saputo.”