Dichiarazioni, primi baci e nuovi legami: tutti i momenti più emozionanti delle ultime registrazioni di Uomini e Donne.

La nuova settimana di Uomini e Donne si apre con registrazioni cariche di emozioni, colpi di scena e nuovi intrecci sentimentali. Tra dichiarazioni d’amore, gelosie inaspettate e prime esterne che promettono scintille, i protagonisti del trono over e del trono classico continuano a sorprendere il pubblico, mostrando lati inediti dei loro rapporti.

Trono Over: emozioni e tensioni crescenti

La registrazione di Uomini e Donne dell’11 novembre 2025 ha riportato in studio i protagonisti del trono over, offrendo momenti intensi e colpi di scena, come riportato dall’esperto Lorenzo Pugnaloni.

Al centro dell’attenzione, Agnese De Pasquale e Roberto hanno condiviso un momento molto sentito, con il cavaliere che ha confessato di essersi innamorato della dama, provocando la gelosia di Federico Mastrostefano, deciso a continuare comunque la sua corte. Il legame tra Agnese e Roberto sembra consolidarsi, al punto che non è escluso un possibile addio comune al programma.

Intanto Barbara De Santi si è trovata a un bivio con Edoardo: dopo qualche incomprensione, potrebbe decidere di dare un’altra chance alla conoscenza, su suggerimento di Maria De Filippi, e chiarire definitivamente i propri sentimenti.

Trono Classico: Ciro Solimeno alla ricerca dell’amore

Non mancano tensioni e attrazioni anche tra gli altri protagonisti del Trono Classico: Cristiana Anania, dopo aver baciato Federico, ha scatenato la reazione di Ernesto, che ha abbandonato lo studio furioso. Tuttavia, la tronista dimostra interesse anche per Simone Bonaccorsi, creando un triangolo carico di emozioni.

Sara Gaudenzi, invece, continua la conoscenza con Jakub Bakkour con cui ha condiviso un nuovo bacio, mentre con Marco Veneselli la situazione resta tesa a causa di continui contrasti.

Il trono classico si prepara a vivere momenti decisivi con il nuovo tronista Ciro Solimeno, che ha ufficialmente iniziato il suo percorso nella trasmissione dopo la fine della relazione con Martina De Ioannon. Ciro ha scelto di lasciarsi alle spalle il passato e di conoscere le corteggiatrici scese in studio.

Questi sviluppi promettono ulteriori colpi di scena nelle prossime puntate, con le relazioni che si intrecciano tra gelosie, dichiarazioni e scelte sempre più decisive.