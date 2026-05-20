Djokovic, l'arma anti-Sinner per Parigi: Troicki nuovo allenatore

(Adnkronos) - Nuovo allenatore per Novak Djokovic. Oggi, mercoledì 20 maggio, il tennista serbo ha annunciato sui propri canali social il proprio nuovo coach, che sarà Viktor Troicki, ex tennista serbo e compagno proprio di Nole in Coppa Davis. La rivoluzione nello staff tecnico di Djokovic arri...