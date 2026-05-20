Bozza Usa-Iran per fine guerra: 30 giorni per negoziare nucleare e Hormuz

Una bozza segnalata da Axios promette un cessate il fuoco formale e un mese di negoziati sul nucleare e lo Stretto di Hormuz, mentre mediatori internazionali sono al lavoro

Il 20 maggio 2026 il presidente Donald Trump ha riferito al premier israeliano Benyamin Netanyahu che sono in corso lavori su una lettera di intenti tra Stati Uniti e Iran destinata a sancire formalmente la fine dei combattimenti. Secondo quanto riportato da Axios, citando una fonte americana, il documento dovrebbe avviare un periodo di 30 giorni durante il quale le parti negozieranno principalmente su questioni legate al nucleare iraniano e alla riapertura dello Stretto di Hormuz.

La stessa telefonata tra i due leader è stata descritta come «prolungata e drammatica» da fonti israeliane, segno di un confronto serrato ma anche di un possibile cambio di rotta diplomatico. Dietro le quinte sono attivi diversi mediatori e capitali internazionali che possono facilitare l’intesa. L’annuncio ha già acceso analisi e reazioni sul terreno e nella diplomazia multilaterale, rendendo il quadro operativo e politico estremamente dinamico.

Cosa contiene la proposta di bozza

La lettera di intenti prevista ha una doppia funzione: da un lato dichiarare un cessate il fuoco formale e dall’altro fissare un calendario di colloqui intensivi. Il fulcro delle trattative sarebbe la questione del nucleare iraniano, con l’obiettivo di limitare o verificare le attività sensibili, e la riapertura commerciale e militare dello Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il trasporto di greggio.

In pratica, il documento funge da cornice che riconosce la sospensione delle ostilità e delimita un periodo di negoziazione di 30 giorni per trattare punti concreti e vincolanti.

Termini e garanzie

Nel testo della bozza i mediatori potrebbero includere meccanismi di verifica temporanea e clausole di sicurezza per evitare riprese immediate delle ostilità. L’uso di meccanismi di monitoraggio, osservatori terzi e canali di comunicazione diretta tra gli eserciti sono elementi probabili per garantire il rispetto dell’intesa. Queste garanzie hanno lo scopo di trasformare una tregua tattica in uno spazio negoziale stabile, riducendo il rischio di incidenti che possano riaccendere il conflitto.

Attori coinvolti e posizioni internazionali

Oltre a Stati Uniti e Iran, la trattativa coinvolge mediatori informali e Stati interessati alla stabilità regionale. La Russia si è detta disponibile a offrire assistenza diplomatica se richiesta, secondo dichiarazioni del viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov, mentre il ruolo del Pakistan è stato citato come utile nella stabilizzazione delle condizioni per un avanzamento negoziale. Questi attori possono fornire canali paralleli e legittimazione politica al processo.

Reazioni sul campo

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno avvertito che un nuovo attacco statunitense potrebbe estendere la guerra oltre la regione, sottolineando la possibilità di risposte inaspettate e su vasta scala. Questo elemento di rischio militare rimane una delle principali incognite: la presenza di tali dichiarazioni aumenta la pressione sui mediatori per definire rapidamente clausole di sicurezza efficaci e verificabili.

Implicazioni immediate e prossime mosse

L’evoluzione del quadro dipenderà dalla firma e dall’implementazione della bozza segnalata. A livello pratico, sono già stati registrati segnali logistici: due superpetroliere cinesi, la Yuan Gui Yang e la Ocean Lily, hanno lasciato lo Stretto di Hormuz dopo due mesi di blocco, trasportando circa quattro milioni di barili di greggio, un elemento che mostra come la situazione sul commercio marittimo sia direttamente legata agli sviluppi diplomatici.

Il ruolo di Trump e l’agenda internazionale

Il presidente Trump ha ripetuto pubblicamente la volontà di impedire all’Iran di dotarsi di un’arma nucleare, affermando che il lavoro in corso dovrebbe portare a risultati rapidi. Sempre secondo informazioni diffuse, la partecipazione americana ai forum internazionali come il vertice del G7 in programma in Francia resta in agenda, con la Casa Bianca pronta a discutere anche di intelligenza artificiale e commercio, oltre alla questione mediorientale.

Il percorso è tuttavia incerto: la firma della bozza, i tempi di attuazione e la capacità dei mediatori di trasformare un impegno politico in misure concrete determineranno se l’annuncio rappresenterà un’effettiva discesa della tensione o un’altra fase transitoria di un conflitto complesso.