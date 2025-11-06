“Uomini e Donne”, clamoroso colpo di scena nel Trono Over del dating show di Maria De Filippi. E’ nata una nuova coppia? Ecco le anticipazioni.

Anticipazioni Uomini e Donne: colpo di scena nel Trono Over

Il primo mese della nuova stagione di “Uomini e Donne“ è stato senza dubbio ricco di sorprese e colpi di scena.

Come ricorderete, la scorsa stagione, nel parterre del Trono Over, c’erano Guido Ricci e Gloria Nicoletti che erano usciti insieme dal programma, lasciandosi però poco dopo. I due sono tornati in studio, pronti a rimettersi in gioco, soprattutto lui che, se inizialmente sembrava ancora legato a Gloria, col passare delle settimane ha deciso di voltare pagina. Ed ecco qui il colpo di scena, è nata un nuova coppia?

Anticipazioni Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: una nuova coppia esce dal programma

Al Trono Over di “Uomini e Donne” è tornato protagonista Guido Ricci, che si è mostrati subito attratto dalla dama Federica Clazzer. Sguardi, sorrisi, insomma tra i due l’intesa è sembrata da subito evidente anche se non sono mancati i momenti di tensione, con lui che ha accusato lei di “guardare troppo le telecamere.” La dama ha cercato subito di chiarire la sua posizione, dicendo anche che gli aveva appena chiesto di uscire insieme dal dating show. Inizialmente Guido è apparso titubante, facendo nascere dubbio sia a Tina Cipollari che a Gianni Sperti, poi però, ha deciso di dare una possibilità alla dama. Secondo le ultime anticipazioni, la loro frequentazioni è proseguita e diventata costante col passare delle settimane, arrivando alla scelta di abbandonare il programma insieme. Federica e Guido hanno poi condiviso sui social la loro prima foto insieme da coppia.