Due ex protagonisti del Trono Over si sono lasciati. Di chi stiamo parlando? Di Marcello Messina e Giada Rizzi. La scorsa stagione, il cavaliere torinese si era innamorato della dama. I due sono usciti insieme dal dating show e hanno iniziato una relazione al di fuori del programma, andando pure a convivere a casa di lei a Venezia. Da qualche settimana si parlava di una crisi tra i due, fino all’annuncio della fine della storia da parte della stessa Giada Rizzi, con una storia su Instagram. Ecco le sue parole.

Marcello Messina e Giada Rizzi si sono lasciati. E’ finita quindi la storia tra i due ex protagonisti del Trono Over di “Uomini e Donne“. Ecco le parole dell’ex dama su Instagram: “la storia tra me e Marcello è giunta al termine. Definitivamente. Non c’è un buono o un cattivo, solo due persone che hanno scoperto, forse col tempo, di essere profondamente diverse. MI avete conosciuta nell’ultimo anno solare, vera, spontanea, a tratti scomoda ma ho sempre mostrato il mio essere, nel bene e nel male senza filtri. Sarebbe stato molto facile restare in silenzio, sparire, far finta di niente. Ma non sarei io.”