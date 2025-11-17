Lucas Peracchi: da Uomini e Donne all’esperienza di accompagnatore, tra tv, social e percorsi professionali inediti.

Lucas Peracchi è un esempio di adattabilità e versatilità nel mondo dello spettacolo e non solo. Dalle campagne agricole alle passerelle televisive, fino alle piattaforme digitali a pagamento e a nuovi ruoli imprenditoriali, la sua carriera dimostra come la capacità di reinventarsi possa aprire strade sorprendenti e inaspettate. Ecco il percorso dalla TV con Uomini e Donne fino alla carriera di accompagnatore.

Dalle campagne alla televisione: l’ascesa di Lucas Peracchi

Lucas Peracchi ha iniziato a farsi conoscere nel 2016, quando ha debuttato a Uomini e Donne presentandosi come un giovane semplice ma determinato. All’epoca raccontava di aver sperimentato lavori diversi, dal modello al bracciante agricolo, senza timore di sporcarsi le mani. Tra le esperienze più impegnative, ricordava la raccolta dei pomodori, mentre quella dell’uva gli risultava più agevole.

“Mi definisco una testa calda, ma anche una persona solare e con i piedi per terra”, dichiarava, sottolineando il legame con la natura e la capacità di adattarsi a ogni situazione.

Dopo il percorso sul trono di Maria De Filippi, Peracchi ha continuato a muoversi nel mondo dello spettacolo, apparendo nei programmi di Barbara d’Urso e vivendo anche una storia con Mercedesz, figlia di Eva Henger. Parallelamente ha svolto il lavoro di personal trainer e, nel luglio del 2021, ha deciso di approdare su una nota piattaforma a pagamento, ampliando ulteriormente la propria visibilità.

Lucas Peracchi, dalla TV con Uomini e Donne alla carriera di accompagnatore

Oggi Lucas ha aggiunto un’altra esperienza alla sua carriera e ne ha parlato recentemente a La Zanzara con Giuseppe Cruciani. Oltre a essere attore e creatore di contenuti digitali, si è dedicato all’attività di accompagnatore e massaggiatore, precisando di mantenere dei limiti in alcune richieste, come quelle di preti per “situazioni particolari”.

“Le mie esperienze quando faccio compagnia a pagamento? Mi sono capitate donne che vanno via un paio di giorni e vogliono un uomo che stia insieme a loro, ma anche mariti che mi chiamano per stare un po’ di tempo con le loro mogli, ma poi tanti massaggi, faccio il massaggiatore, in quello non sono ancora bravissimo, ma sto migliorando”.

Ha anche condiviso qualche dettaglio sui guadagni ottenuti tramite la piattaforma a pagamento: pur non raggiungendo le cifre record di alcune colleghe, Peracchi stima di arrivare complessivamente a 20-30 mila euro al mese grazie a video e servizi personalizzati, come clip richieste dai clienti.

La sua carriera dimostra una notevole capacità di reinventarsi, passando dai lavori agricoli alle passerelle, dalla televisione fino a esperienze più intime, sempre con la volontà di affrontare nuove sfide e adattarsi a contesti diversi.