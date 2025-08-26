Mercedesz Henger è incinta: chi è il compagno e futuro padre

La figlia di Eva Henger e Riccardo Schicci ha annunciato su Instagram di essere in dolce attesa.

Mercedesz Henger, figlia di Eva, ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio. Scopriamo chi è il compagno e futuro papà.

Mercedesz Henger annuncia di essere incinta

L’attrice, modella e influencer ungherese naturalizzata italiana Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger e Riccardo Chicchi, ha annunciato su Instagram di essere incinta del suo primo figlio.

Mercedesz ha condiviso un video dove indossa un abito nero che fa risaltare il pancino: “abbiamo tenuto questo segreto per un pò, e ora vogliamo condividerlo con voi”. Nel video si vede anche l’ecografia e il primo vestitino. Subito il commento di Eva Henger: “vestitino che ho comprato io!” con tanto di cuoricini. Ma, chi è il compagno di Mercedesz e futuro papà?

Mercedesz Henger è incinta: ecco chi è il futuro papà

Come abbiamo appena visto, la figlia dell’ex pornodiva Eva Henger, Mercedesz, è in dolce attesa. Il suo compagno, e futuro papà, si chiama Alessio Salata, persona di cui si sa veramente poco, essendo lontano dai riflettori. Sappiamo che è del 2002, che è nato in provincia di Savona, a Toirano, e ha il profilo Instagram privato, a conferma di quanto sia riservato. Alessio ha giocato nelle giovanili del Genoa, prima di dedicarsi al settore immobiliare. Ha un fratello che si chiama Andrea.