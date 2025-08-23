Caroline Tronelli incinta? L’indiscrezione bomba su Stefano De Martino e la fidanzata

Caroline Tronelli è incinta? L’indiscrezione fa tremare il mondo del gossip e riporta sotto i riflettori Stefano De Martino e la sua fidanzata. Tra supposizioni, voci di corridoio e indizi che alimentano la curiosità, la coppia si ritrova ancora una volta al centro della scena.

Mentre l’attenzione era già alta per la vicenda dei filmati privati sottratti dalle telecamere di sicurezza nella casa di Caroline Tronelli, un nuovo dettaglio ha riacceso il chiacchiericcio attorno alla coppia. Secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, la giovane modella sarebbe in dolce attesa. A suggerire l’ipotesi non sarebbero state dichiarazioni ufficiali, ma le curve più morbide mostrate in alcuni scatti estivi in bikini.

Come spesso accade nel mondo del gossip, però, un’inquadratura particolare o un costume troppo aderente possono facilmente dare adito a supposizioni che non sempre trovano riscontro nella realtà.

Caroline Tronelli incinta? Dubbi e ipotesi sul futuro

In passato, De Martino aveva dichiarato di non escludere l’idea di un secondo figlio, ma solo in un futuro più lontano, quando il primogenito Santiago – nato dal matrimonio con Belén Rodríguez – fosse cresciuto. Oggi, invece, gli osservatori più maliziosi sostengono che l’ex ballerino abbia cambiato prospettiva, complice la forte intesa con Caroline.

“Caroline Tronelli potrebbe essere già in attesa di un figlio. Negli scatti appare splendida, con il suo viso dai lineamenti da bambola e le forme leggermente ammorbidite svelate dal micro bikini”.

Dopo aver superato la sua iniziale contrarietà alla convivenza, qualcuno ipotizza che il conduttore si sia lasciato convincere anche sulla possibilità di allargare la famiglia. Al di là delle indiscrezioni, resta certo un dato: quella che sembrava un’avventura estiva sta assumendo i contorni di una relazione solida e sempre più seria.