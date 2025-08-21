Stefano De Martino e Caroline Tronelli: come ha scoperto il video intimo il c...

Stefano De Martino, come ha scoperto della pubblicazione online di un video intimo tra lui e Carline Tronelli? Scopriamolo insieme.

Stefano De Martino, come ha scoperto il video intimo con Caroline Tronelli: l’intervento di un fan

Stefano De Martino non ha scoperto per puro caso del video intimo che circolava online che vede protagonisti lui e Caroline Tronelli.

Ad avvisarlo è stato infatti un fan, che lo aveva riconosciuto grazie ad alcuni tatuaggi. Il conduttore è stato quindi avvisato dal follower della presenza di questo video lo scorso 9 agosto, scatenando l’immediata azione legale da parte di De Martino, che ha presentato denuncia al commissariato di polizia di Porto Cervo. Sono due intanto i fascicoli aperti, Tempio Pausania indaga per diffusione illecita di video o immagini sessualmente espliciti, la Procura di Roma invece per accesso abusivo al sistema informatico. E’ stato infatti disposto il sequestro del sistema di videosorveglianza presente a casa del conduttore, al fine di capire come sia avvenuta la violazione.

Stefano De Martino e i video intimi con Caroline Tronelli: è stato il tecnico installatore a “rubarli”?

Si indaga per capire chi sia stato a “rubare” i video intimi ripresi dalle telecamere di videosorveglianza di casa De Martino. Secondo Repubblica, potrebbe essere proprio il tecnico che ha installato l’impianto. Siccome le password non erano state aggiornate, colui che ha installato l’impianto conosceva bene come accedere. In questo modo si andrebbe ad escludere l’attacco hacker. Le indagini, comunque, sono ancora in corso.