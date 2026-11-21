Villimale (Maldive), 21 nov. (askanews) – Il fragile ecosistema delle barriere coralline delle Maldive sta affrontando una crisi senza precedenti a causa dello sbiancamento dei coralli, un fenomeno globale causato principalmente dal cambiamento climatico. Per cercare di tutelare questo fondamentale patrimonio sono scesi in campo studiosi di tutto il mondo ma la mobilitazione si muove anche dagli stessi abitanti degli atolli.

Save The Beach Maldives (STBM) è un’organizzazione non governativa nata nel 2007 a Villimale ed è impegnata nella tutela delle spiagge, il fondatore Hassan Ahmed, conosciuto “Beybe” da anni è impegnato su questo fronte.”Abbiamo iniziato come movimento giovanile a pulire le spiagge e ci siamo resi conto dell’enorme impatto che l’azione dell’uomo e i cambiamenti climatici hanno sui coralli.

Gestiamo il programma per il ripristino dei reef delle Maldive, ma cerchiamo anche di fare formazione con gli abitanti del luogo e ci impegnamo per un turismo sostenibile”.Il reef rappresenta il vero tesoro e il pilastro della biodiversità dell’arcipelago ma è messo in gravissimo pericolo dalla sbiancamento come spiega la biologa marina Irene Pancrazzi che lavora per Save The Beach.”Alle Maldive il primo grande sbiancamento di massa è avvenuto nel 1998 che è avvenuto anche po’ in tutto resto del mondo, ed stato il primo sbiancamento che ha po’ acceso l’attenzione su questo fenomeno a livelli di tutto quanto il mondo.

Alle Maldive ha determinato una mortalità di quasi il 90 % sulle scogliere coralline, vuol dire che solo il 10 % dei coralli sono rimasti vivi. Successivamente i coralli hanno recuperato fino al 2016 quando di nuovo un altro evento di sbiancamento di massa ha colpito l’arcipelago determinando però una mortalità un po’ meno elevata siamo intorno al 70 % e arriviamo infine nel 2024 quando ci si è registrato a maggio un altro evento di sbiancamento di massche di nuovo ha determinato intorno al 60 % di mortalità.Causa principale di questo fenomeno è l’aumento delle temperature marine, ma qualcosa si può fare: con progetti di ripristino delle barriere coralline.”Cerchiamo di individuare isole locali che sono interessate a sviluppare questo tipo di progetto e cominciamo opere di ripristino delle scogliere”.Fortunatamente El Nino non ha peggiorato al momento la situazione, ma l’allarme resta alto. In campo ci sono tecniche per accelerare la crescita dei coralli, l’impianto e lo spostamento di colonie di coralli più resilienti e progetti in collaborazione con resort per un turismo consapevole e sostenibile.Immagini di Sportoutdoor.tv