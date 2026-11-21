Kiev, 21 nov. (askanews) – I vigili del fuoco sono intervenuti per domare un vasto incendio nelle prime ore del mattino a Kiev, dopo che un attacco russo ha colpito la capitale ucraina. Le squadre di soccorso poche ore prima erano al lavoro sul luogo di un altro attacco russo nella città di Kryvyi Rig, nell’Ucraina centrale, dove ci sono stati almeno due morti, tra cui un bambino e alcuni feriti.La Russia ha intensificato i suoi attacchi su Kiev negli ultimi sei mesi e molti temono che l’inverno in arrivo sarà il più rigido dall’inizio della guerra.

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