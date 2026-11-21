Home > Video > Imprese, l'era dell'IA: come cambiano lavoro e strategie - Video Imprese, l'era dell'IA: come cambiano lavoro e strategie - Video L'Intelligenza artificiale sbarca in azienda, ma solo il 15% ha avviato un processo strutturato di adeguamento.... di Adnkronos Pubblicato il 21 Novembre 2026 alle 11:24 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos L’Intelligenza artificiale sbarca in azienda, ma solo il 15% ha avviato un processo strutturato di adeguamento. https://www.youtube.com/watch?v=siuHHtzS4xQ Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale. Apri nell'app App Store