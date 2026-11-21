Combatteva da oltre vent’anni con una malattia e per lungo tempo avrebbe tenuto all’oscuro i suoi stessi familiari, ad eccezione della moglie. Lo ha rivelato la figlia di Corrado Augias al Corriere della Sera nel giorno dell’apertura della camera ardente, fornendo alcuni elementi utili a chiarire cosa sia accaduto al conduttore nell’ultimo periodo della sua vita.

Nel frattempo in tantissimi stanno dando ad Augias l’ultimo aluto in Campidoglio tributando un omaggio al giornalista scomparso il 19 novebre a 91 anni.

Corrado Augias, la figlia parla della sua malattia: “Per molto tempo non lo abbiamo saputo”

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera e pubblicata nel giorno dell’apertura della camera ardente in Campidoglio Natalia, figlia di Corrado Augias, ha rivelato alcuni particolari privati legati al padre recentemente scomparso a 91 anni, allo scopo di chiarire meglio cosa gli sia accaduto.

“Era consapevole del poco tempo che gli rimaneva. Ha tenuto a bada la malattia per oltre vent’anni, ma nell’ultimo periodo le sue condizioni erano molto peggiorate. Ha smesso di curarsi, ha seguito il percorso delle cure palliative. Ha detto insomma: ‘Basta così’. È stato tutto molto tranquillo e rapido” ha sottolineato Natalia fornendo poi alcuni dettagli in merito alla malattia contro la quale Augias combatteva.

“Ha tenuto a bada la malattia per oltre vent’anni. Noi per molto tempo non lo abbiamo nemmeno saputo. Ne era al corrente solo mia madre, non volevano allarmarci. Ha combattuto come un leone per lungo tempo e la lotta non ha fermato la sua energia vitale. Ha sempre avuto una energia straordinaria, una resistenza psicologica ed emotiva notevole. Un esempio per tutti noi. Una soglia alta alla quale ambire”. Il giornalista avrebbe, in autonomia, deciso di interrompere le cure oncologiche a seguito di un progressivo e significativo peggioramento del suo stato di salute.

Morte Corrado Augias, la figlia racconta i suoi ultimi momenti

Il motivo sarebbe legato al fatto che tale peggioramento avrebbe inciso in modo significativo sulla sua mobilità e più in generale sulla sua quotidianità andando a compromettere la sua indipendenza e la possibilità di dedicarsi alle sue passioni e al lavoro che fino all’ultimo non ha mai lasciato. “Ha smesso di curarsi – ha confermato la figlia – anche perché alla sua età e nelle sue condizioni era ormai difficile farlo. Ma nonostante tutto questo è stato lucido, spiritoso e determinato fino all’ultimo, nonostante il dolore mentale e fisico”.

Ma non solo perché Augias avrebbe preso la decisione di dire stop alle cure condividendola “apertamente” con la sua famiglia. Natalia ha infine rivelato alcuni dettagli in merito agli ultimi momenti prima della morte del padre : “Abbiamo riso fino alla fine. Tempo fa si parlava di Todi, della campagna. E lui per farci ridere ancora ha citato Baudelaire: ‘La campagna è quello strano posto in cui le galline vanno in giro crude’”. I funerali laici saranno in forma privata. Allestita nella sala della Promoteca in Campidoglio, la camera ardente è aperta fino alle 18.