Il feretro del giornalista e scrittore è arrivato in Campidoglio, dove i romani fanno la fila per l'ultimo saluto.

Il feretro di Corrado Augias è arrivato in Campidoglio, dove è stata allestita la camera ardente nella Sala della Protomoteca. Il giornalista, scrittore e divulgatore televisivo è morto giovedì 19 novembre all’età di 91 anni. Fin dalle prime ore del mattino una lunga fila di persone si è formata davanti alla scalinata del Vignola, in attesa di entrare.

Il feretro accolto sul piazzale del Campidoglio

Ad accogliere la salma sul piazzale è stato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Erano presenti la moglie Daniela Pasti, la figlia Natalia Augias con il marito Pietro Suber e i nipoti. Poco prima del feretro sono arrivati l’ex sindaco della Capitale Walter Veltroni e il giornalista Gianni Ippoliti.

All’interno della sala, accanto alla corona di fiori di Roma Capitale, c’è anche quella del Roma Pride. Il feretro è circondato da una foto in bianco e nero dello scrittore e da una corona di rose rosse da parte della famiglia. Altre due corone sono state portate dal Comune di Roma, di margherite gialle e rose rosse, e dal Circolo Mario Mieli, di fiori bianchi.

Camera ardente aperta al pubblico e code in piazza

La camera ardente è stata aperta alle 10 in punto e resterà visitabile fino alle ore 18.00 della stessa giornata. L’accesso avviene dalla scalinata del Vignola. Già prima dell’apertura centinaia di persone erano in coda, alcune da un’ora. Nei primi cinque minuti dall’apertura hanno reso omaggio alla salma già diverse decine di persone.

Una donna, la prima della fila, ha spiegato di essere andata in Campidoglio per salutare una persona che stimava: “Sono venuta perché volevo dare l’ultimo saluto a una persona che stimavo tanto e che mi ha dato tanto, insomma, e quindi era doveroso venire”. Poco più indietro un’altra signora, commossa, ha detto: “Non ci sono parole, qualunque parola sminuisce la grandezza di un essere umano, di una persona come lui che sapeva trattare con tutti con una grande dignità e rispetto”. Un uomo in attesa ha ricordato le trasmissioni televisive del conduttore, dicendo di apprezzarne la chiarezza e l’onestà intellettuale. Un’altra cittadina, con le lacrime agli occhi, ha riassunto il sentimento della piazza: “Persone cosi’ meriterebbero di essere eterne”.

Funerali privati e memoriale del 28 novembre

I funerali si svolgeranno con rito laico e in forma strettamente privata. Non è ancora stata scelta una data né indicato il luogo. Sabato 28 novembre Corrado Augias sarà ricordato con un memoriale, anche musicale, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica. Il compositore Nicola Piovani seguirà le indicazioni che Augias gli aveva dato nella loro ultima telefonata.