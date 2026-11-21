Il giornalista e scrittore Corrado Augias è morto giovedì 19 novembre a 91 anni. La sua camera ardente è stata aperta a Roma, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, dove il pubblico può rendere omaggio al giornalista fino alle 18 di sabato 21 novembre. Ad accogliere il feretro, all’apertura alle 10, c’erano la moglie Daniela Pasti, la figlia Natalia Augias con il marito, il giornalista Piero Suber, i tre nipoti e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Davanti alla piazza si era già formata una lunga fila di persone.

Ingresso dalla scalinata del Vignola

L’ingresso per il pubblico avviene dalla scalinata del Vignola. La camera ardente resta aperta per tutta la giornata di sabato, dalle 10 alle 18, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio.

Funerali laici privati e memoriale pubblico

I funerali laici si svolgeranno in forma privata ad Acqualoreto, piccola frazione del comune di Baschi, in provincia di Terni, in Umbria, località che per molti anni è stata una seconda casa per Augias. Come da sua volontà, il giornalista sarà cremato e le ceneri verranno conservate in un’urna nello stesso luogo.

La famiglia non ha ancora fissato una data per le esequie, che si terranno probabilmente dopo il memoriale pubblico.

Il memoriale pubblico è previsto sabato 28 novembre nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Interverranno i familiari, Ezio Mauro e altri amici del giornalista. Nicola Piovani porterà anche un omaggio musicale.

Voce del giornalismo e battaglie civili

Augias è stato una voce storica del giornalismo e della cultura italiana e autore di romanzi gialli, saggi e opere teatrali. Dichiaratamente ateo, si era battuto per la laicità delle istituzioni e per i diritti civili. La sua ultima battaglia riguarda il fine vita: nelle ultime riflessioni pubbliche ha dedicato gran parte del suo impegno alla difesa dell’autodeterminazione.

L’Associazione Luca Coscioni lo ricorda con queste parole: «Fra i primi e pochi coraggiosi ad affrontare il fine vita in televisione». Il comico Fiorello, durante la puntata de La Pennicanza, ha letto una riflessione di Augias: «Si vive senza capire granché, quando si afferra il senso della vita è ora di morire. Anch’io sono vissuto senza capire granché. Ora so che la vita si impara e va un po’ meglio». Poi ha salutato il giornalista con «Evviva Corrado Augias!». Il collega Aldo Cazzullo ha scritto: «Ciao Corrado, non ci sarà più nessuno con la tua grazia, la tua cultura, la tua passione educata. Avremo uno splendido ricordo di te».