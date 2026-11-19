Corrado Augias, storica firma della televisione e del giornalismo è venuto a mancare, qualcuno ha voluto manifestare il proprio astio verso di lui in un momento così delicato.

La morte di Corrado Augias ha inevitabilmente scioccato la maggior parte degli italiani che seguivano i suoi programmi e leggevano le sue “lettere” sul noto quotidiano di cui ha fatto parte per gran parte della carriera. Purtroppo però di fronte alla morte qualcuno decide che tirar fuori il suo lato peggiore è quasi terapeutico e sbeffeggia quanto di significativo una figura come la sua ha dato in molteplici vesti al nostro paese.

Morte Corrado Augias, una notizia inattesa e triste

La morte di Corrado Augias sopraggiunta improvvisamente all’età di 91 anni, dopo averne passata più della metà a dedicarsi al giornalismo e alla divulgazione scientifica, ha lasciato un vuoto incolmabile in chi era dedito alla cultura o ascoltava i suoi programmi.

Come detto da amici e colleghi del giornalista, Augias aveva una capacità unica di rendere semplice e chiaro un qualcosa di difficile, in particolare temi di non spiccata attualità, come ad esempio la musica classica, sua grande passione, che aveva traslato e fatto comprendere a milioni di italiani in uno dei programmi più recenti.

Oltre alla televisione le sue “lettere” per Repubblica, giornale che aveva contribuito a far nascere e con cui ha collaborato per oltre 60 anni, le lettere rappresentavano un modo unico e particolare di dialogo con il pubblico su temi tra i più disparati.

Morte Corrado Augias, la reazione dei no-vax alla notizia

Ha ottenuto grande risalto, proprio perché contrario ai messaggi diffusi in questa giornata, quanto scritto dai no-vax in riferimento alla scomparsa del giornalista.

Su X hanno scritto, come riporta The Social Post, confermando il decesso e aggiungendo oltre al classico RIP che non ne sentiranno la mancanza. Un commento non necessario ma chiaramente alimentato dalle posizioni favorevoli alla vaccinazione tenute da Augias.

Una reazione di questo tipo fa capire come sia ancora di attualità il tema dei vaccini e come le affermazioni restino della mente delle persone, che tuttavia preferiscono attaccare una persona che non può più difendersi, rispetto a mostrare le loro idee cercando un dialogo con chi la pensa diversamente.