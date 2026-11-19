Roma, 19 nov. (askanews) – “C’è piena consapevolezza, anche a livello europeo, che è necessaria una risposta comune. Queste minacce attraversano i confini nazionali e nessun Paese può pensare di affrontarle isolatamente. Esistono già strumenti di cooperazione che vanno ulteriormente rafforzati, soprattutto nello scambio tempestivo delle informazioni, nella prevenzione e nelle attività investigative. Hanno già avuto luogo le prime riunioni a livello internazionale delle reti degli organismi nazionali attivi su questi temi”.

Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso di una informativa alla Camera.